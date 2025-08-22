Cuma Günü Diziler Belli Oldu

CUMA GÜNÜ DİZİLERİN YAYIN AKIŞI

Cuma akşamı, televizyonlarda hangi dizilerin yer alacağı açıklandı. 2025 yılı için Cuma günü yayınlanacak diziler ve TV yayın akışı listemizde yer alıyor. İşte detaylar:

TRT 1 VE DİĞER KANALLARDA DİZİLER

Cuma günü TRT 1’de herhangi bir dizi bulunmuyor. ATV’de ise “Aile Saadeti” dizisi yayınlanıyor. Kanal D, Show TV, ve Star TV’de de dizi yok.

NOW TV’DE ŞEVKAT YERİMDAR

NOW TV’de “Şevkat Yerimdar” dizisi yer alıyor. Ayrıca, akşam saatlerinde yayın akışında büyük yapımlar da bulunuyor.

YABANCI SİNEMA VE CANLI PROGRAMLAR

Cuma akşamı saat 20:00’de “Creed: 2 Efsane Yükseliyor” adlı yabancı sinema filmi yayınlanacak. 22:45’te “Pelin Çift İle Gündem Ötesi” (Canlı) programı ardından 00:00’da “Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı” (Canlı) yer alacak. Ayrıca, tekrar olarak “Creed: 2 Efsane Yükseliyor” 00:15’te yayınlanacak.

GECENİN SONU

Gecenin kapanışı ise saat 02:30’da “Leyla İle Mecnun” dizisi ile 05:15’te gerçekleşecek. Bu hafta Cuma akşamı televizyon keyfi için bu yayın akışı oldukça dikkat çekiyor.