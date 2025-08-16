Cuma Hutbeleri Miras Üzerine Tartışmalar Yarattı

SON DÖNEMDE HUTBELER GÜNDEMDE

Son zamanlarda cuma hutbeleri, tartışmaların merkezinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okunan “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” konulu hutbe, özellikle “miras” ile ilgili vurgularıyla dikkat çekti. Hutbede yer alan “Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır” ifadesi, kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açtı. Tartışmalar sürerken, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

MİRAS KONUSUNDAKİ VURGULARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Destici, Diyanet’in her zaman olduğu gibi Allah’ın emirlerini hatırlattığını belirtti ve “Bu haftaki hutbede miras konusunda, Allah’ın belirlediği ölçülere uyulmasının önemi vurgulanmıştır. Tıpkı namaz, oruç, zekât ve tesettür gibi bu da kişinin iradesine bırakılmış bir sorumluluktur” dedi. Diyanet’e yönelik eleştirileri “abesle iştigal” olarak nitelendiren Destici, “Din adamları Allah’ın emirlerini hatırlatmadığında görevlerini yapmamış olurlar. Ancak unutulmamalıdır ki, miras hukuku ve vatandaşlık hakları devletin yasaları çerçevesinde uygulanır” diyerek farklı bir bakış açısı sundu.

DİN VE HUKUK ARASINDAKİ DENGELER

BBP lideri, Diyanet’in dini uyarıları ile devletin hukuk sistemi arasında bir çatışma olmadığını vurgulayarak, “Biri inanç rehberliğidir, diğeri vatandaşlık ve hukuk güvenliğidir. İkisine de saygı göstermek hem inanç özgürlüğünü hem hukuk düzenini korumaktır” açıklamasında bulundu. İki sistem arasında sağlanan bu denge, toplumda oluşan tartışmaların önüne geçmeyi hedefliyor.