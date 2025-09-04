Cuma Hutbesi Müslüman Birliğini Güçlendirir

CUMA NAMAZINDA HUTBENİN ÖNEMİ

Cuma namazının vazgeçilmez bir unsuru olan hutbe, müminlerin birlik hissini artırarak ibadeti daha derinlemesine ve anlamlı hale getiriyor. Diyanet tarafından bu hafta sunulan hutbede, zamanla unutulmaya yüz tutan değerler yeniden ele alınırken, Müslümanlara çeşitli alanlarda rehberlik eden mesajlar veriliyor. Hutbe, İslam dininde cuma ve bayram namazlarında imamın minberde okuduğu dini bir konuşmadır.

HUTBENİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Hutbede, Allah’a hamd ve Peygamber’e salât ve selâm yer alıyor. Ayrıca güncel dini, ahlaki ve toplumsal meselelerde müminlere öğütler sunuluyor. Hutbenin okunması, cuma namazının geçerli olabilmesi için farz kabul ediliyor. Arapça hamdele ve salvele ile başlayan hutbe, sonrasında imam tarafından topluma anlaşılır bir dille yöneltiliyor.

HUTBENİN AMACI VE ZAMANLAMASI

Hutbenin amacı, Müslümanları dini konular hakkında bilinçlenmelerini sağlamak, toplumsal birlik ve beraberliği güçlendirerek iyiliklere teşvik etmek ve kötülüklerden sakındırmaktır. Cuma namazının iki rekât farzından önce, bayram namazlarının ise ardından hutbe okunuyor. Bu bağlamda, 5 Eylül Cuma Hutbesi de önemli mesajlarla dolu.