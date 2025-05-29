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Cuma Namazı Birlik Beraberliği Sağlar

CUMA NAMAZININ ANLAM VE ÖNEMİ

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, aynı zamanda Cuma Hutbesi ile de derin bir anlam kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 30 Mayıs tarihli Cuma Hutbesi, önemli konularda bilgilendirmelerin yapılmasına olanak tanıyor. Bu sayede inananlar çeşitli konuları öğreniyor ve hatırlanması gereken hususlar yeniden gündeme geliyor.

Cuma Hutbesi, toplumu bilgilendiren ve dini konularda rehberlik eden bir platform sunuyor. İnanlar, hutbe aracılığıyla hem sosyal hem de dini meseleleri tekrar düşünme ve tartışma fırsatına sahip oluyor. Bu süreç, hem bireysel hem de toplumsal anlamda bir yeniden yapılanma ve bilgilendirme sağlıyor.

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