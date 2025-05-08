Cuma Namazı Birlik Beraberlik Sağlar

CUMA NAMAZI VE HUTBENİN ANLAMI

Cuma Namazı, Müminleri bir araya getiriyor ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlıyor. Cuma Hutbesi ise bu anlamı derinleştiriyor, topluluğun manevi havalarını güçlendiriyor.

DİYANET’TEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Diyanet İşleri Başkanlığı, 8 Mayıs tarihinde yayınladığı Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapıyor. Bu hutbe sayesinde, inananlar güncel meseleleri öğrenirken, unutulan veya gözden kaçan konular tekrar hatırlatılıyor. Burada sunulan bilgiler, topluluğun bilgi dağarcığını genişletiyor ve manevi değerleri pekiştiriyor.