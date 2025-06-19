Cuma Namazı, Birlik Ve Beraberlik Sağlar

CUMA NAMAZININ ANLAM VE ÖNEMİ

Müminlerin bir araya gelmesini sağlayan ve birlikteliği kuvvetlendiren Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile derin bir anlam kazanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 20 Haziran Cuma Hutbesi, önemli konularda bilgilendirmeler yaparak inananların bu konuları öğrenmesine katkıda bulunuyor; unutulanları da hatırlatıyor.

HUTBENİN GÜNCEL KONULARA DEĞİNİŞİ

Hutbe, toplumun ihtiyaç duyduğu ve güncel meseleleri içeren bilgilerle dolu. İnananlar, haftada bir kez de olsa toplanarak dini değerlerini yeniliyor ve bir arada olmanın getirdiği manevi atmosferde birlik duygusunu derinleştiriyor. Bu, Müslümanlar için sosyal dayanışmanın ve barışın temeli oluyor.