Cuma Namazı Kılma Şekli Belirtilmiştir

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan bir ibadet olarak önem taşır. Farz olarak kılınan Cuma namazı toplamda iki rek’at farz ile birlikte, öncesinde dört rek’at sünnet ve sonrasında da dört rek’at sünnet olmak üzere toplamda on rek’at olarak gerçekleştirilir. Ancak bazı görüşlere göre, Cuma namazı kılındıktan sonra dört rek’at Zührü Ahir namazı ve iki rek’at vaktin son sünneti daha kılındığından; toplamda bu namazların sayısı on altı rekat olabiliyor.

CUMA NAMAZININ KILINIŞ SIRASI

Cuma namazının kılınışı belirli aşamalardan oluşmaktadır. İlk olarak Cuma namazı ezanı okunur. Cemaat, ilk dört rek’atlık Cuma namazının sünnetini kıldıktan sonra, hutbe başlar. Hutbeyi takiben, camide müezzin ezan okur ve İmam hutbesini verir. Hutbe tamamlandıktan sonra müezzin kamet getirir ve cemaat, iki rek’at farz namazına durur. Farz namazı kılındıktan sonra, dört rek’atlık Cuma namazının son sünneti yapılır. Fakat bu noktada Cuma ibadeti sona ermiyor. Sonrasında, dört rek’at Zührü Ahir namazı kılındıktan sonra, iki rek’at vaktin son sünneti eda edilir. Sonuç olarak Cuma namazı, toplamda on altı rekat olarak tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitlerine göre, 18 Nisan 2025 tarihinde bazı şehirlerde Cuma namazı saatleri şu şekildedir:

– İstanbul: 13:09

– Ankara: 12:53

– İzmir: 13:16

Bu saatler doğrultusunda, müminler camilere toplanarak Cuma namazını icra edecekler. Cuma namazı sırasında kılınan Zührü Ahir ve vaktin son sünneti farz değil, ancak kılınması tavsiye edilen bir sünnettir.