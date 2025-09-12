Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

CUMA NAMAZI HAFTALIK TOPLU İBADET GÜNÜ

Cuma günü, İslam dünyasında haftalık toplu ibadet günü olarak kabul ediliyor. Her hafta Müslümanlar camilerde toplanarak birlik, kardeşlik ve maneviyat duygularını pekiştiriyor. Cuma namazı, farz oluşuyla diğer vakit namazlarından ayrılıyor. Peki, 12 Eylül 2025’te Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara ve İzmir için Cuma namazı saatleri hakkında bilgiler burada.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

12 Eylül 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde Cuma namazı öğle ezanı vaktinde eda edilecek. Namaz vakitleri, her şehirde güneşin konumuna göre belirleniyor. Bu nedenle her ilde farklı saatlerde kılınıyor. Cuma namazının kılınma zamanı, öğle ezanının okunmasıyla başlıyor ve bu vakitte camilerde hutbe veriliyor. Ardından iki rekat farz namazı cemaatle birlikte kılınıyor. Bu süreç, öğle vaktinin sona ermesine kadar devam ediyor. Bu nedenle “Cuma namazı ne zaman?” sorusunun yanıtı, bulunduğunuz ilin öğle ezanı vaktine göre belirlenmeli.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR’DE CUMA NAMAZI

12 Eylül 2025’te Türkiye’nin büyükşehirlerinden bazıları için Cuma namazı saatleri şu şekildedir: İstanbul’da Cuma namazı saat 13:05’te eda edilecektir. İstanbul’da yaşayan vatandaşların bu saatten önce camide hazır olmaları ve hutbeyi kaçırmamaları öneriliyor. Hutbe, namazın ayrılmaz bir parçası olup dikkatle dinlenmeli.

Ankara’da, 12 Eylül 2025 Cuma günü Cuma namazı saat 12:50’de başlayacak. Başkentte camilerde cemaat yoğunluğu yaşanabileceği için, erken gitmek hem yer bulma açısından hem de hutbeyi dikkatle dinleyebilmek için önem taşıyor. İzmir’deki Cuma namazı vakti ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 13:13 olarak belirlenmiş. Ezan bu saatte okunacak, ardından hutbe başlayacak. İzmirli vatandaşların, bu saate dikkat etmeleri ve hutbe öncesinde camide yerlerini almaları tavsiye edilir.

CUMA NAMAZININ SÜRESİ VE KILINIŞ ŞEKLİ

Cuma namazının süresi camiden camiye değişiklik gösterebiliyor. Ancak ortalama bir Cuma namazı süreci, hutbenin uzunluğuna göre genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Yoğun camilerde bu süre biraz daha uzayabiliyor. Bu nedenle Cuma günleri kişisel planlama yapılırken, namaza yeterli zaman ayrılması önem taşıyor. Cuma namazı, hem bireysel ibadet hem de toplu bir etkinlik.

Cuma namazının kılınışı adım adım şu şekilde ilerliyor: Cuma namazında cemaatle kılınan farz kısmı, namazın geçerliliği için olmazsa olmaz. Hutbenin dikkatle dinlenmesi de ibadetin ruhuna uygun bir davranış olarak kabul ediliyor. Cuma namazının toplam rekat sayısı sünnetlerle birlikte ondadır: 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz (cemaatle) ve 4 rekat son sünnet. İsteğe bağlı olarak bazı cemaat mensupları, bu namazdan sonra nafile namazlar da kılabiliyor. Ancak farz olan iki rekat, imamla birlikte cemaatle kılınan kısımdır. Diğer rekatlar sünnettir ve önemlidir; bu nedenle terk edilmemesi tavsiye ediliyor.