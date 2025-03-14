Cuma Namazı Nasıl Kılınır?

CUMA NAMAZI HAFTALIK TOPLU İBADET

Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık önemli toplu ibadettir. 14 Mart 2025 Cuma günü de camilerde cemaat ile birlikte kılınacaktır. Cuma namazının nasıl kılındığı, kaç rekat olduğu ve farz olup olmadığı gibi konular merak ediliyor. Ayrıca, 14 Mart Cuma namazının saat kaçta kılınacağı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği İstanbul ve Ankara için namaz vakitleri de önemli bilgiler arasında yer alıyor. Cuma namazı hakkında tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

CUMA NAMAZININ REKAT VE FARZ TARİFİ

Cuma namazının farzı iki rekattır. Farzdan önce dört rekat sünnet ve farzdan sonra da dört rekat sünnet olmak üzere toplamda sekiz rekat sünnet namazı bulunuyor. İmam Ebû Yûsuf’un görüşüne göre, farzdan sonra kılınacak sünnet namazı toplamda altı rekattan oluşuyor. Cuma namazı, camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan özel bir ibadet şeklidir. Normalde, Cuma namazı başlangıçta 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet şeklinde 10 rekattan oluşuyor. Bazı rivayetler, vaktin son sünneti ve Zührü Ahir namazının kılınmasının ardından toplam rekat sayısının 16’ya ulaştığını belirtmektedir.

CUMA NAMAZI KILIŞI

Cuma namazı ezanı okunduktan sonra cemaat ilk dört rekatlık sünneti kılar. Ardından hutbe okunur; imam hutbesini verdikten sonra farz namazasına geçilir. İki rekat farz namazı kılındıktan sonra, son dört rekat sünnet tamamlanır. Cuma namazı böylece 10 rekat ile sonlanır. Ancak, 10 rekat sonrası Zührü Ahir ve vaktin son sünneti kılınarak toplamda 16 rekata ulaşılmaktadır. Zührü Ahir namazı, öğle namazının farzı yerine geçtiği görüşü de bulunuyor. Bu nedenle cami imamları, Cuma namazını bu şekilde icra ediyor. Son sünnet ve Zührü Ahir kılmak farz değildir, fakat sünnet olarak tavsiye edilmektedir.

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği namaz vakitlerine göre, 14 Mart 2025 tarihinde bazı illerde Cuma namazı vakitleri şöyledir:

İstanbul: 13:18

Ankara: 13:03

İzmir: 13:26

Bursa: 13:18