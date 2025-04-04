Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?

İBADETİN GEREKLİLİKLERİ VE CUMA NAMAZI SÜRESİ

İbadetlerini doğru bir şekilde yerine getirmek isteyen bireyler için Cuma namazının süresi, dini vecibeleri yerine getirirken zaman planlaması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle çalışanlar, öğle tatilinden önce camiye gitmeden “Cuma namazı kaç dakika sürer?” gibi soruların cevabını araştırıyor.

CUMA NAMAZININ FARZ OLMASI VE HUTBENİN ÖNEMİ

Cuma namazının farz olabilmesi için hutbenin okunması gerekiyor. Genellikle hutbenin süresi 10-15 dakika arasında değişiyor. Bazı camilerde bu süre, imamın anlatımına bağlı olarak biraz daha uzayabiliyor. Hutbenin ardından cemaatle birlikte iki rekat farz namazı kılınıyor. Bu iki rekat ortalama 5 dakika sürüyor. Cuma namazından önce ve sonra kılınan sünnet namazları da toplam süreyi etkileyebiliyor. Ancak farz ve hutbeye katılanlar için Cuma namazı ortalama 20-25 dakika sürebiliyor. Camiye erken gelen ve sünnet namazlarını kılan biri için bu süre 40-45 dakikaya kadar yükselebiliyor.

CUMA NAMAZI KILINMA SIRASI

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınıyor. Sünnetten sonra imam-hatip minbere çıkarak oturuyor ve müezzin iç ezanı okuyor. Ezandan sonra imam-hatip, iki kısımdan oluşan hutbeyi okumaya başlıyor. Hutbe sırasında cemaati dini konularda bilgilendiren ve yönlendiren bir konuşma yapılıyor. Hutbe bittikten sonra, imam-cemaatin önüne geçerek iki rekat Cuma namazını kıldırıyor. İmam, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya niyet ediyor. Cemaat ise “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya” diye niyet ediyor. İlk rekatta önce Sübhaneke okunuyor, ardından Euzü Besmele çekiliyor. Tüm rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunuyor. İlk oturuşta yalnızca Etteahiyyatü okunuyor. Son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunuyor.

HUTBE VE NAMAZIN SONLANDIRILMASI

Cami içerisinde ikinci ezan okunuyor ve ardından imam hutbe okumak için minbere çıkıyor. Hutbe okunurken cemaatin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruh kabul ediliyor. Hatip dua ederken cemaatin sesli âmin demesi doğru değil, içinden sessiz bir şekilde demesi gerekiyor. Namaz kılarken yapılması haram olan her şey, hutbe dinlerken de haram oluyor. Hutbe tamamlandıktan sonra müezzin kamet getiriyor ve cemaatle birlikte iki rekat Cuma namazının farzı kılınıyor. Bu namaz da sabah namazının farzı gibi kılınıyor. Cemaat burada “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ediyor. Ardından dört rekat son sünneti kılmak için “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya” deniliyor. Bu sünnet, ilk sünnet gibi kılınarak Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle tamamlanmış oluyor.