Cuma Namazı Saatleri: 1 Kasım 2023

CUMA NAMAZI SAATİ ARAŞTIRILIYOR

1 Kasım Cuma günü birçok Müslüman, Cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. İnsanlar İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki Cuma ezanı saatlerini merak ediyor. Cuma namazı saati öğle saatleri yaklaştıkça daha çok sorgulanıyor. Her hafta milyonlarca inanan, Cuma namazı için öğle vakti cami ve mescitlerde toplanıyor. Peki, 1 Kasım Cuma ezanı saat kaçta okunuyor?

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

Bugün İstanbul’da Cuma namazı saati 12:53, Ankara’da 12:37 ve İzmir’de 13:01 olarak belirlenmiştir. Cuma namazına katılmak isteyenler, belirtilen saatlerde camilerde yerlerini alabilirler. Aşağıda, her şehirdeki Cuma namazı saatleri sıralanmıştır:

– İstanbul Cuma namazı saati: 12:53

– Ankara Cuma namazı saati: 12:37

– İzmir Cuma namazı saati: 13:01

Cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat şeklinde kılınıyor.