Cuma Namazı Saatleri Değişiklik Göstermektedir

CUMA NAMAZI SAATİ ARAŞTIRILMAKTA

Her hafta olduğu gibi bu hafta da “Cuma namazı saati” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Cuma namazı saatleri her şehirde farklılık gösteriyor. İstanbul’da 20 Haziran Cuma namazı saati 13.11 olarak belirlenmişken, İzmir’de 13.18, Ankara’da 12.55 ve Bursa’da 13.10’da başlayacak. Cuma namazı farzı iki rekâttan oluşuyor. Farzdan önce dört rekât ve farzdan sonra yine dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünnet bulunmaktadır. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre, farzdan sonra kılınacak sünnet namazı, bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği belirtiliyor. Cuma günü gusül abdesti almak, sünnet olarak kabul ediliyor. Abdest alındıktan sonra, Cuma namazı için camiye gitmek gerekiyor. Evde tek başına kılmak ise mümkün değil. Cuma namazının ilk dört rekât sünneti, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınıyor.

CUMAYA HAZIRLIK PROSEDÜRÜ

Namazı cemaatle kılmayı tercih eden her Müslüman, hutbeden önce tek başına sünneti kılıyor ve müezzin bekliyor. Cami içerisinde müezzin, cemaatin duyabileceği kadar yüksek bir sesle ikinci ezanı okuyor. Ardından imam minbere çıkıyor ve hutbesini sunuyor. Hutbe sonrası, müezzin tarafından kamet getirilerek cemaat imama uyarak Cuma namazının iki rekât farzını kılıyor. Daha sonra dört rekâttan oluşan Cuma namazının son sünneti kılınıyor. Bu sünnet de öğle namazının ilk sünneti gibi kılınıyor. Ardından, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet edilerek, öğle namazının farzı kılınıyor. İki rekât son sünnet namazı da, “Öğle namazının iki rekât son sünnetini kılmaya” diye niyetle kılınıyor. Namazlar tamamlandıktan sonra, müezzin yönlendirmesi ile Ayet el-kürsi okunuyor, tesbih çekiliyor ve dualar ediliyor. Daha sonra cemaat dağılıyor.

Muhterem Müslümanlar! Bir eğitim öğretim yılı daha sona erdi. Milyonlarca çocuğumuz bu yılki eğitimlerine bugün itibarıyla tamamlayarak yaz tatiline girmiştir. Yaz ayları, çocuklarımız ve gençlerimiz için sadece dinlenme değil, aynı zamanda hayatlarını şekillendirecek önemli seçimler ve sınavların gerçekleşeceği kritik bir dönemdir. Yüce Allah, bu hafta sonu üniversite sınavına girecek olan gençlerimiz başta olmak üzere, tüm evlatlarımızı hem dünya hem de ahiret imtihanlarında başarılı eylesin. Onların bugüne ulaşmasını sağlayan anne ve babalara, öğretmenlere ve emeği geçenlere Razı olsun. Aziz Müminler! Çocuklar, Yüce Allah’ın bizlere verdiği büyük bir nimet, aynı zamanda bir emanettir. Onlar, Kur’an’ın ifadesiyle “dünya hayatının süsü” olup, Peygamber Efendimiz’in diliyle de amel defterimizi açık tutacak hayır kaynağımızdır. Onları, Allah ve Resulünün sevgisiyle büyütmek ve hayatlarını güzel ahlak ile süslemek, ailelerin, toplumun ve ilgili tüm kurumların en önemli sorumluluğudur.

ÇOCUKLARIMIZA HAKİKATİ ANLATMAK

Kıymetli Müslümanlar! Çocuklarımızı Allah’a iyi bir kul, ailesine ve topluma faydalı bir insan olarak yetiştirmek, onların üzerimizdeki hakkıdır. Evlatlarımızın dünyevi başarılarına katkı sağlamak kadar, helal ve haram bilinci kazandırmak da önemli bir görevdir. Resul-i Ekrem, “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır” diyerek bu konunun önemine dikkat çekiyor. Değerli Müminler! Günümüz çağında çocuklarımız ve gençlerimiz, her zamankinden daha fazla tehdit altındadır. Batıl ideolojiler, seküler hayat tarzı baskıları ve ahlaki değerlere zarar veren medya içerikleri, genç nesli milli ve manevi değerlerden uzaklaştırmayı hedefliyor. Dijital platformlarda yayılan olumsuz içerikler, evlatlarımızı ahlaki erozyona uğratmakta ve duygusal yalnızlığa itmektedir.

KUR’AN KURSUNUN ÖNEMİ

Aziz Müslümanlar! Tüm bu olumsuzluklardan çocuklarımızı korumanın yolu, onları Peygamberimizin güzel ahlakıyla yetiştirmektir. Yüce Rabbimizin, “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” emri doğrultusunda her türlü zararlı akıma karşı dikkatli olmak gerekiyor. Allah Resûlü, “Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınızı namaza alıştırın.” diyerek, evlatlarımızı ibadet bilinciyle yetiştirmek gerektiğini vurguluyor. Şayet çocuklarımızı, Kur’an kurslarıyla buluşturmazsak, birçok yanlış bilgi ve düşünceye maruz kalacaklardır. Hutbemi, sevgili Peygamberimizin “Kur’an’ı öğrenin, okuyun ve okutun. Kur’an’ı öğrenen, okuyan ve onunla amel eden kimse, her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer…” sözüyle sonlandırmak istiyorum.