Cuma Namazı Saatleri Duyuruldu

CUMAA NAMAZI VAKİTLERİ AÇIKLANDI

15 Ağustos 2025 Cuma günü yaklaşırken, vatandaşlar “Cuma namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük iller için cuma namazı saatlerini duyurdu. İşte il il 15 Ağustos cuma namazı vakitleri ve detaylı bilgiler.

İSTANBUL VE ANKARA CUMAA NAMAZI SAATLERİ

İstanbul’da 15 Ağustos cuma namazı saati 13:14 olarak belirlendi. Öğle ezanı ile birlikte cuma namazı eda edilecek. Campalara yoğun ilgi gösterileceğinden, bu gün camilere erken gitmek öneriliyor. Başkent Ankara’da ise cuma namazı vakti 12:58 olarak tespit edildi. Diyanet’in resmi verilerine göre, vatandaşlar bu vakitte cemaatle birlikte ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

İZMİR’DE CUMAA NAMAZI SAATİ

Ege Bölgesi’nin en büyük ili olan İzmir’de cuma namazı saat 13:21 olarak açıklandı. İzmir’de yaşayanlar, belirlenen vakte göre ibadetlerini yerine getirebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için namaz vakitlerini düzenli olarak güncelliyor. Cuma namazı, öğle ezanı ile beraber kılınmakta. Her ilin öğle vakti, aynı zamanda cuma namazı vaktini göstermektedir. Diğer iller için Diyanet’in mobil uygulaması ve resmi web sitesinden namaz saatlerine ulaşmak mümkün.

CUMAA NAMAZINA HAZIRLIK

Cuma namazını kılmayı planlayanların, namazdan en az 10-15 dakika önce camide olmaları öneriliyor. Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanına, farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünnet vardır. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet, bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olarak toplamda altı rekât şeklindedir. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği ifade ediliyor.

CUMAA NAMAZI KILMA ŞEKLİ

Niyet ederken, “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya” denir. Bu namaz, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta Sübhaneke, sonra Euzü Besmele ile devam edilir. Her rekatta Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur. Son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Cami içinde hutbe başladıktan sonra cemaatin namaz kılması ve konuşması mekruh kabul edilmektedir. Hatîb duâ ederken, cemaatin sesli âmîn dememesi gerekmekte, içinden sessizce yapmalıdır.

CUMAA NAMAZININ SONUNDA YAPILACAK İBADETLER

Hutbe sona erdikten sonra müezzin kamet okur ve cemaat ile birlikte iki rekât Cuma namazının farzı kılınır. Burada, “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir. Farzdan sonra dört rekât sünnet kılınırken, “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya” denir. Bu şekilde, Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte tamamlanmış olur. Son sünnetten sonra dört rekât daha namaz kılınarak, “Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına” denir. Eğer Cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmazsa, öğle namazı yerine geçer. İkinci olarak, iki rekât vaktin sünneti kılınırken, “Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine” niyeti yapılır. Cuma namazı sahih olmadıysa, bu on rekât, öğle namazı sayılmaktadır. Ardından Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup duâ edilir.