Cuma Namazı Süreci Açıklandı

CUMA NAMAZI SAATLERİ BELİRLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025 yılı namaz vakitlerine göre, 11 Nisan 2025 Cuma namazı saatleri il il belirlendi. Camilerde hutbe okunduktan sonra cemaatle birlikte Cuma namazı eda ediliyor. Bu bilgiler ışığında, merak edilenler arasında cuma namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı bulunuyor. İşte, 11 Nisan 2025 Cuma günü için belirlenen il il Cuma namazı saatleri:

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “namazvakitleri.diyanet.gov.tr” internet sitesi üzerinden il il 11 Nisan 2025 tarihine ait cuma namazı saatleri yayımlandı. Cuma namazı saatleri şu şekilde:

İSTANBUL: 13:10

ANKARA: 12:55

İZMİR: 13:18

CUMA NAMAZININ REKATLARI VE KILINIŞ ŞEKLİ

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanı sıra, farzdan önce dört rekât ve farzdan sonra dört rekât olmak üzere toplamda sekiz rekât da sünnet bulunmaktadır. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre, farzdan sonra kılınacak sünnet ise toplamda altı rekât olarak ifade ediliyor. Farzdan sonraki kılınış biçimi, Hz. Ali’den gelen bir rivayetle desteklenmektedir.

Cuma namazı Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, öğle ezanı okununca önce dört rekât Cuma namazının ilk sünneti kılınıyor. Niyet edilirken, “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının ilk sünnetini kılmaya” deniliyor. Bu namaz, öğle namazının ilk sünnetine benzer şekilde kılınıyor. İlk rekatta önce Sübhaneke okunmakta, ardından Euzü Besmele çekiliyor. Tüm rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunuyor. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunmakta, son oturuşta ise Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunuyor.

HUTBE OKUNDUKTAN SONRA HAZIRLIK

Daha sonra, cami içinde ikinci ezan okunuyor ve İmam hutbe okumak üzere minbere çıkıyor. Hutbe esnasında cemaatin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruh oluyor. Hatip duâ ederken, cemaat bu dua için içinden sessizce âmin demekle yetiniyor. Hutbe bitince müezzin kamet getiriyor ve ardından cemaatle birlikte iki rekât Cuma namazının farzı kılınıyor. Niyet: “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklindedir. Dört rekât son sünnet için ise niyet, “Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya” denilerek gerçekleştiriliyor.

ÖĞLE NAMAZI VE VAKTİN SÜNNETİ

Cuma namazının farzı ve sünnetleri tamamlandıktan sonra, dört rekât daha namaz kılınmaktadır. Bu namaz için niyet, “Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına” şeklindedir. Eğer o gün Cuma namazı şartlarında bir sorun yoksa, bu namaz öğle namazı olarak kabul edilir. Kabul olunursa, en son kazaya kalan öğle namazı olarak sayılacaktır. Ardından da iki rekât vaktin sünneti kılınıyor. Niyet ise “Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine” diyerek yapılıyor. Cuma namazı geçerli olmazsa, on rekât namaz öğle namazı olarak kabul ediliyor. Son olarak Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup dualar ediliyor.