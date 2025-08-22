Cuma Namazı Vakti Önemlidir

HAFTANIN ÖNEMLİ GÜNÜ: CUMA

Müslümanlar için haftanın en önemli günü olan Cuma, namaz vaktinin doğru bilinmesini de gerektiriyor. 22 Ağustos Cuma namazı saati, Diyanet tarafından açıklanan ezan vakitlerine göre belirleniyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cuma günü camilere gitmeyi planlayan vatandaşlar bu bilgilere ulaşmak istiyor.

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

22 Ağustos Cuma namazı İstanbul’da saat 13.12’de, Ankara’da 12.57’de ve İzmir’de 13.19’da kılınacak. Cuma namazı, her hafta olduğu gibi öğle ezanı ile birlikte başlar. Hutbe ve namazın tamamlanması genellikle 20-30 dakika sürüyor. Dinen ise, Cuma namazı ikindi vaktine kadar kılınabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için namaz vakitlerini düzenli olarak güncelliyor.

HAZIRLAMA SÜRECİ

Cuma namazı saatini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Diyanet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden il il güncel namaz vakitlerine ulaşabiliyor. Cuma namazına katılmayı planlayanların, namazdan en az 10-15 dakika önce camide olmaları öneriliyor.

CUMA NAMAZININ FARZ VE SÜNNETİ

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti bulunuyor. İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre farzdan sonra kılınacak sünnet, bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Niyet edilirken, “Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya” deniliyor.

Cuma namazının içeriğinde, ilk rekatta önce Sübhaneke okunuyor, ardından Euzü Besmele çekiliyor. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunuyor. Hutbe okunurken cemâ’atin namaz kılması ve konuşması haramdır. Namazdan sonra müezzin kamet getirir ve cemaa’tle iki rek’at Cuma namazının farzı kılınır. Bu namaz, sabah namazının farzı gibi kılınıyor.

Son olarak, dört rek’at son sünnet niyetiyle de namaz kılındıktan sonra, ardından vaktin sünneti olarak iki rek’at daha kılınıyor. Bu süreç, Cuma namazının farzı ve sünnetlerinden oluşan tamamlayıcı ibadetlerle sona eriyor.