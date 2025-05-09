Cuma Namazı Vaktleri Açıklandı

9 MAYIS 2025 CUMA NAMAZI VAKİTLERİ AÇIKLANDI

9 Mayıs 2025 Cuma günü, Türkiye’nin büyük şehirlerinde Cuma namazı vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Vatandaşlar, bu önemli günde ibadetlerini vaktinde gerçekleştirmek için “Cuma namazı vakti”ni öğrenmeye çalışıyor. 9 Mayıs 2025 Cuma namazı saatleri ise şu şekilde belirlendi: İstanbul’da öğle vakti 13:06’da, Ankara’da 12:50’de ve İzmir’de 13:13’te kılınacak. Cuma namazı vaktinin, şehirden şehre değişiklik göstermesi nedeniyle, vatandaşlar kendi illerine ait saatleri merak ediyor.

VAKIF VE YARDIMLAŞMA ÜLKEMİZİN TEMELİDİR

Muhterem Müslümanlar! Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ve sahâbe-i kirâm, Medine’ye hicret ettikten sonra şehri su kıtlığına maruz kalmıştır. Bu soruna çare olacak Rûme kuyusu, bir Yahudi tarafından kontrol edilmekteydi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s), “Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların istifadesine sunarsa ona cennette bundan daha hayırlısı verilecektir.” demiştir. Hz. Osman, bu kuyuyu alarak halkın kullanımına açmıştır. Aziz Müminler! Vakıflar, yardımlaşma ve dayanışmanın yapı taşlarıdır. “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” nebevi sözü ile sahip olduğumuz imkânları, yaratılanların yararına sunmak, bizim görevimizdir.

GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAK VE KORUMAK ÖNEMLİDİR

Değerli Müminler! İslam medeniyeti bir vakıf medeniyetidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde, “Kişinin malı, ölümünden önce hayır yoluna harcayıp vakfettiği malıdır.” demiştir. Ecdadımız, cami, medrese, hastane gibi eserlerle bu iyiliği yaşatmıştır. Aynı zamanda, “Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır.” müjdesine ulaşmak amacıyla aziz milletimiz, din, vatan ve mukaddesat uğruna fedakarlık yapmaktan geri durmamıştır.

VAKIF GELİRLERİNE HÜRMET GÖSTERMEK GEREKİR

Bütün hayır eserleri, hayırseverlerin emanetleridir ve bu eserlerin amaçlarından saptırılması, büyük bir günahtır. “Vakıf gelirini haksız olarak yiyenler, dünya ve ahirette mutluluk yüzü görmesinler.” sözü, bütün vakfiyelerde bulunur. Hizmet yapılarının zarara uğratılması, yalnızca bağışlayıcıların değil, bu yardımlardan faydalananların haklarına da ihanet etmektir. Kötü faaliyetler, inancımıza ve değerlerimize aykırıdır ve gençlerimizi olumsuz etkileyebilmektedir.

GELECEK NESİLLERE VAKIF MÜESSESELERİNİ AKTARMAK ÖNEMLİ

Aziz Müslümanlar! Vakıflar, İslam medeniyetinin önemli unsurlarıdır. Hayrın kapılarını açan vakıfları desteklemek, geleceğimiz açısından kritik öneme sahiptir. Bu vesileyle, kazançlarını Allah rızası için dağıtan hayır sahiplerine selam olsun. Hutbemi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in “İnsanoğlu ‘Malım, malım!’ deyip durur. Ey insanoğlu! Yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya hayır yapıp ahirete gönderdiğinden başka malın mı var?” sözüyle sonlandırıyorum.