Cuma Namazı Zamanları Hakkında Bilgi

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ VE DÜZENİ

Cuma günü, İslam dünyasında haftalık toplu ibadet günü olarak kabul ediliyor. Her hafta Müslümanlar, camilerde bir araya gelir; birlik, kardeşlik ve maneviyat duygularını pekiştiriyor. Cuma namazı, farz oluşuyla diğer vakit namazlarından ayrılıyor. Bu namaz, öğle ezanı ile başlıyor.

CUMA NAMAZI SAATLERİ

12 Eylül 2025 Cuma günü, Türkiye genelinde Cuma namazı öğle ezanı vaktinde kılınacak. Her şehirde güneşin konumuna göre belirlenen namaz vakitleri, farklı saatlerde yapılmasını sağlıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’in Cuma namazı saatleri şu şekildedir:

– İstanbul’da Cuma namazı saat 13:05’te eda edilecek. Bu nedenle İstanbul’da yaşayanların camide yerlerini almaları ve hutbeyi kaçırmamaları önem taşıyor.

– Ankara’da Cuma namazı saat 12:50’de başlayacak. Başkentte camilerde yoğunluk yaşanabileceğinden, vatandaşların erken gitmeleri tavsiye ediliyor.

– İzmir’de ise Cuma namazı 13:13’te kılınacak. İzmirli vatandaşların bu saati göz önünde bulundurarak camide yer almaları öneriliyor.

CUMA NAMAZI SÜRECİ VE REKAT SAYISI

Cuma namazının süresi camiden camiye değişebiliyor. Ancak genel olarak, Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Cuma namazının kılınışı adım adım şu şekildedir: Cemaatle kılınan farz kısmı, namazın geçerliliği açısından gerekli bir unsurdur. Ayrıca hutbenin dikkatle dinlenmesi, ibadetin ruhuna uygun bir davranış olarak kabul ediliyor.

Cuma namazının toplam rekat sayısı sünnetlerle birlikte ondur:

– 4 rekat ilk sünnet

– 2 rekat farz (cemaatle)

– 4 rekat son sünnet

İsteğe bağlı olarak, bu namazdan sonra bazı cemaat mensupları nafile namazlar da kılabiliyor. Ancak farz olan iki rekat, imamla birlikte cemaatle kılınan kısmıdır. Diğer rekatlar sünnettir ve terk edilmemesi öneriliyor.