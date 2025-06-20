Cuma Ovası’nda 82 Leylek Yavrusu Halkalandı

LEYLEK YAVRULARI SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Cuma Ovası’nda bu yıl yumurtadan çıkan 82 leylek yavrusu sağlık kontrolünden geçirilerek takiplerinin yapılabilmesi için halkalandı. “Cuma Ovası’nda Leylek Popülasyonunun Araştırılması Projesi” kapsamında proje koordinatörlüğünü, bölgede leyleklerle ilgili gözlem yapan Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Orhan Okur ve Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez yürütüyor. Dördüncü yılına giren projede, bu yıl ovada yumurtadan çıkan leylek yavrularına halkalama işlemi uygulandı. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen 82 leylek yavrusuna halka takıldı.

VALİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Halkalama işlemini gerçekleştiren ekibi ziyaret eden Vali Mustafa Özarslan, gazetecilere Cuma Ovası’nın bitki çeşitliliğinin bölgede yaşayan tüm canlılar için önemli olduğunu ifade etti. Doğal döngünün devam edebilmesi için herkesin sorumluluk taşıdığını vurgulayan Özarslan, “Bitki, doğa çok önemli. Aynı zamanda biyoçeşitliliğin devamı da çok önemli. Bir yaşam döngüsü var hayatta. Bu doğal döngünün devam etmesi lazım. Tabii ki kaybolan türler var. Bunlar tehlike arz ediyor. Temiz su, temiz toprak, temiz gıda buralardan başlıyor. Yaradan öyle bir denge içerisinde yaratmış. Biz bu dengeye sadık kalmalıyız. Hayvana, suya, doğaya değer vermemiz lazım. Çünkü hepsinin bir yaratılış nedeni var,” diye konuştu. Özarslan, proje ekibini tebrik ederek, projeye destek vermeye devam edeceklerini de belirtti.

EVDEN DÖN ANDA SAĞLIKLI BESLENİYOR

Doç. Dr. Evrim Sönmez, projelerinin bu yılki saha çalışmalarını tamamladıklarını belirtirken, “Bu sene bizim için sürpriz bir gelişme oldu. Daha önceki yıllarda halkaladığımız mavi halkalı leyleğimiz geri döndü. Şu anda Cuma Ovası’nda yuva yapıp sağlıklı bir şekilde besleniyor, kur davranışı yapıyor. Bu da ekibimizi çok mutlu etti,” dedi. Proje Koordinatörü Orhan Okur, halkalama faaliyetlerinin sağlıklı ve sorunsuz şekilde tamamlandığını aktararak, dördüncü yıl içerisinde toplam 277 leylek yavrusuna halkalama işlemi yapıldığını açıkladı. Halkalama çalışmasına, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Gürsoy Ergen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Görevlisi Arif Cemal Özsemir ile ilgili üniversitelerden öğrenciler katıldı.