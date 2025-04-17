Cumali Timi’nin Cansız Bedeni Bulundu

CUMALI TİMİ KAYBOLDUĞU GÜNDEN BERİ ARANIYORDU

7 yaşındaki Cumali Timi, 12 Nisan Cumartesi günü ailesıyla birlikte mevsimlik iş için gittiği Adana Karataş’te kayboldu. Aile, kaybolan çocukları için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılarak yardım talep etti. Ancak acı haber, canlı yayında geldi. Cumali’nin cansız bedeni bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARI KAPSAMLI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ

Cumali Timi’nin kaybolmasının ardından, ailesinin ihbarı üzerine Adana İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, arama çalışmalarını başlattı. Bu çalışmalar aralıksız sürdürüldü ve iz takip köpekleri, dronlar ve zaman zaman gyrocopter de kullanıldı. Aramalar, hem kara hem de deniz hattında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ekipler, çocuğun yaşadığı yerden geçen derede yaptıkları detaylı arama sonucunda, Cumali Timi’nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde ilk incelemelerin ardından, Timi’nin bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

CUMALI TİMİ’Yİ BULDUKTAN SONRA YAPILAN ARAŞTIRMALAR

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Cumali Timi, oyun oynamak için 12 Nisan sabahında çadırdan çıkmıştı. Küçük çocuğun kaybolması üzerine işçiler durumu jandarmaya bildirdi, ancak ne yazık ki yapılan aramalar sonuçsuz kalmadı.