Cumartesi Akşamı Trt 1’De Gönül Dağı Var

CUMARTESİ AKŞAMI YAYINLANACAK DİZİLER BELLİ OLDU

Cumartesi akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1’in yayın akışı belli oldu. İşte Cumartesi akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak diziler ve detaylı TV programı…

CUMARTESİ GÜNÜ YAYINLANACAK DİZİ LİSTESİ

TRT 1 ekranlarında bugün “Gönül Dağı” dizisi izleyiciyle buluşacak. ATV’de ise “Can Borcu” adlı dizi yayınlanacak. Kanal D’nin Cumartesi akşamı programında “Piyasa” yer alıyor. Show TV ve NOW TV’de bu akşam dizi yayını bulunmuyor. Star TV’nin akşam kuşağında da dizi yok.

TRT 1’İN CUMARTESİ YAYIN AKIŞI

TRT 1’in bugünkü yayın akışı şu şekilde:

11:25’te “Kod Adı Kırlangıç”,

13:05’te “3’te 3”,

15:00’da “Mehmed: Fetihler Sultanı”,

17:50’de “Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye”,

19:00’da “Ana Haber”,

20:00’da “Gönül Dağı”,

23:55’te “Pelin Çift İle Gündem Ötesi”,

01:30’da ise “Bir Zamanlar İstanbul” programları yayınlanacak.

DİZİ SEVERLER İÇİN CUMARTESİ AKŞAM SEÇENEKLERİ

Dizi takipçileri için Cumartesi akşamı TRT 1’de “Gönül Dağı” ve ATV’de “Can Borcu” izlenebilir. Kanal D’nin “Piyasa” programı da bu akşamın seçenekleri arasında yer alıyor. Diğer kanallarda ise dizi yayını olmadığı görülüyor.