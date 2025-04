Cumartesi Deplasman Maçına Hazırlanıyoruz.

Cumartesi günü Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maç için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor’da, Teknik Direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Her maç bizim için önemli, biz rakipten bağımsız kendimizi rahat konuma getirmek adına elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Ama Avrupa’yı konuşmak, Avrupa üzerinden değerlendirmeler yapmak çok gerçekçi değil” dedi. Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, antrenmanlarını Corendon Airlines Park’ta gerçekleştiriyor.

HEDEFİMİZİ KORUYORUZ

Antrenman öncesi konuşan Belözoğlu, zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, “Özellikle son 1.5 aylık dönemde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, ancak çok zorlu maçlar kolay geçmedi. İyi puanlar toplandığını düşünüyorum. Takımın motivasyonu ve iç saha performansından memnunum. Bunu bir an önce deplasmanlara taşımamız gerekiyor. Hatayspor ve Adana Demirspor ile olan durumu dışında, Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanları da zorluydu. Şu anki süreçte işler iyi gidiyor gibi görünüyor, ama kazandığımız bir pozisyonda değiliz. İşimize yine sıkı bir şekilde sarılacağız, çünkü önümüzde kolay maçlar yok” şeklinde konuştu.

BODRUM FK’YA DİKKAT

Kendilerine yakın rakiplerle mücadele edeceklerini vurgulayan Belözoğlu, “Bodrum FK, yeni hocasıyla çıkış yakaladı. Fenerbahçe dışındaki mağlubiyetleri yok, bu bizim için dikkate alınması gereken bir durum. Kompakt oynayan ve doğru savunan bir takım olarak görünüyor. İki günümüz var, en iyi şekilde hazırlanacağız. Takımımıza defansif ve ofansif doğru parçaları gösterirsek karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Ancak bizim önceliğimiz kendimize puan ve puanlar almak” ifadelerini kullandı.

AVRUPA HEDEFİMİZE DİKKAT

Emre Belözoğlu, göreve başladığı günden beri 45 puan hedeflerine bağlı kaldıklarını belirtirken, Avrupa üzerinden değerlendirme yapmanın gerçekçi olmadığını söyledi. “Hak ettiğimiz puanların altında olduğumuzu biliyorum. Bir teknik adam olarak hedef belirlemek zorundayım. 45 puanı yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Ancak Avrupa’yı konuşmak, şu an için gerçekçi bir hedef değil. Öncelikle arka dörtlüden uzaklaşmamız gerekiyor” diye ekledi.

Sakat ve cezalı oyuncu sorunlarına değinen teknik direktör, “İsme bakmadan, görevlendirdiğim herkes elinden geleni yaptı. Takımımın bütün oyuncularından memnunum. Antrenmanlarda ve maçlarda herkes işini en iyi şekilde yapmak için çabalıyor. Gidişattan memnunum” dedi. Defansif gelişim üzerinde çok çalıştıklarını belirten Belözoğlu, “Futbol, sahada performanslarla belirleniyor. Düzeltmemiz gereken elemanlar var, ama bir gelişim söz konusu” ifadelerini kullandı.

MAÇLARDA DOĞRU SAVUNMA

Defans hatalarını düzeltmek için çaba gösterdiklerini söyleyen Belözoğlu, “Hedefimiz her maçta doğru savunmayı yapmak. 15 gol yedik ve bu gollerin bazıları büyük takımlara karşıydı. Hedefimiz her maçta iyi bir savunma sergilemek. Kazanmak her şeyden önemli” şeklinde konuştu.

CAPONE İLE SÜRPRİZ

Antrenmanda sürpriz bir isim olan Capone, Emre Belözoğlu’nun takım arkadaşı olarak yer aldı. Belözoğlu, “Galatasaray’dan takım arkadaşımdı, 10 gün Antalya’da kalacak. Antrenmanlarımıza katılmasını istedik. Onun teknik adamlık serüvenine de katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

GAICH’IN AÇIKLAMALARI

Son haftalarda takımına katkı sağlayan Adolfo Gaich, “Son zamanlarda hem takım olarak hem de kişisel olarak performansımın arttığını düşünüyorum. Galibiyet elde ettiğimiz için mutluyum. Daha fazla puan almak istiyoruz. Takım olarak iyi işler çıkarıyoruz” dedi. Gaich, ilk 11’de başlamak veya sonradan oyuna dahil olmanın önemsiz olduğunu vurguladı. “Takıma verdiğim katkı ve sonuçlar daha önemli. İyi bir grafik yakaladık ve sürdürmek istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Gaich, Türkiye’yi ve Süper Lig’i ikinci yılında daha iyi tanıdığına dikkat çekerek, “Daha önce Rizespor’da, şimdi de Antalyaspor’da oynuyorum. İkinci yılımla birlikte burada oyunu daha iyi anlamaya başladım ve bu benim oyunuma katkı sağlıyor” dedi.