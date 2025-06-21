Cumartesi Dizileri 2025: Star TV

CUMARTESİ GÜNÜ DİZİLERİ VE YAYIN AKIŞI

Cumartesi akşamı televizyonda hangi dizilerin yayınlandığı merak ediliyor. 21 Haziran 2025 Cumartesi günü, farklı kanallarda mevcut olan dizilerin ve yayın akışlarının detayları belirlendi. Bugünün programı ile ilgili bilgiler aşağıda yer alıyor.

KANALDA DİZİ YER ALMIYOR

21 Haziran 2025 Cumartesi günü TRT 1, Kanal D, Show TV ve NOW TV kanallarında dizi yayınlanmıyor.

STAR TV’DE YAYINLANAN DİZİ

Star TV’de saat 18.00’de Ana Haber yayını yer alıyor. Ardından 19.00’da FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı “Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund” maçı ekranlara geliyor. 21.00’da Kupa Saati programı yayınlanacak. Bu akşamın devamında, saat 22.00’de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı “Inter – Urawa Red Diamonds” izleyicilerle buluşuyor. Gece yarısı 00.15’te “Tutunamayanlar” dizisi başlayacak ve ardından 01.45’te Lingo Türkiye programı ile 02.50’de “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi yayınlanacak.

Cumartesi günü televizyon izleyicileri için program akışı bu şekilde düzenlenmiştir.