Cumartesi Günü Diziler Belli Oldu

Cumartesi günü çeşitli kanallardaki dizilerin yayın akışı netlik kazandı. 2025 yılında Cumartesi akşamı televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. İşte o akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışıyla ilgili bilgiler.
CUMARTESİ GÜNÜ DİZİLERİN AKIŞI
Cumartesi günü TRT 1 kanalında dizi yayınlanmıyor.
ATV kanalında “Aile Saadeti” adlı dizi gösterime girecek.
Kanal D ve Show TV’de de dizi yer almıyor.
NOW TV’de ise “Şevkat Yerimdar” dizisi olacak.
Star TV kanalında da dizi yayınlanmayacak.
KANALLARIN DİZİ PROGRAMI
İşte Cumartesi günü kanalların detaylı yayın akışı:
– TRT 1: Dizi yok
– ATV: Aile Saadeti
– Kanal D: Dizi yok
– Show TV: Dizi yok
– NOW TV: Şevkat Yerimdar
– Star TV: Dizi yok
Buna ek olarak, gün içerisinde farklı yayınlar da bulunuyor. 12:00’de “Yeşil Deniz”, 13:45’te “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 16:55’te “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2” adlı yabancı sinema, 19:00’da Ana Haber bülteni ve 20:00’de “Creed: Efsanenin Doğuşu” adlı serinin bir diğer filmi izleyicilerle buluşacak. Gece saat 01:15’te tekrar “Mehmed: Fetihler Sultanı” gösterimde olacak.