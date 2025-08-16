Cumartesi Günü Diziler Belli Oldu

Cumartesi günü çeşitli kanallardaki dizilerin yayın akışı netlik kazandı. 2025 yılında Cumartesi akşamı televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. İşte o akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışıyla ilgili bilgiler.

CUMARTESİ GÜNÜ DİZİLERİN AKIŞI

Cumartesi günü TRT 1 kanalında dizi yayınlanmıyor.

ATV kanalında “Aile Saadeti” adlı dizi gösterime girecek.

Kanal D ve Show TV’de de dizi yer almıyor.

NOW TV’de ise “Şevkat Yerimdar” dizisi olacak.

Star TV kanalında da dizi yayınlanmayacak.

KANALLARIN DİZİ PROGRAMI

İşte Cumartesi günü kanalların detaylı yayın akışı:

– TRT 1: Dizi yok

– ATV: Aile Saadeti

– Kanal D: Dizi yok

– Show TV: Dizi yok

– NOW TV: Şevkat Yerimdar

– Star TV: Dizi yok

Buna ek olarak, gün içerisinde farklı yayınlar da bulunuyor. 12:00’de “Yeşil Deniz”, 13:45’te “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 16:55’te “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2” adlı yabancı sinema, 19:00’da Ana Haber bülteni ve 20:00’de “Creed: Efsanenin Doğuşu” adlı serinin bir diğer filmi izleyicilerle buluşacak. Gece saat 01:15’te tekrar “Mehmed: Fetihler Sultanı” gösterimde olacak.