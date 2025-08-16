Haberler

Cumartesi Günü Diziler Belli Oldu

Cumartesi günü çeşitli kanallardaki dizilerin yayın akışı netlik kazandı. 2025 yılında Cumartesi akşamı televizyonda hangi yapımların olduğu merak ediliyor. İşte o akşam yayınlanacak diziler ve TV yayın akışıyla ilgili bilgiler.

CUMARTESİ GÜNÜ DİZİLERİN AKIŞI

Cumartesi günü TRT 1 kanalında dizi yayınlanmıyor.

ATV kanalında “Aile Saadeti” adlı dizi gösterime girecek.

Kanal D ve Show TV’de de dizi yer almıyor.

NOW TV’de ise “Şevkat Yerimdar” dizisi olacak.

Star TV kanalında da dizi yayınlanmayacak.

KANALLARIN DİZİ PROGRAMI

İşte Cumartesi günü kanalların detaylı yayın akışı:

– TRT 1: Dizi yok
– ATV: Aile Saadeti
– Kanal D: Dizi yok
– Show TV: Dizi yok
– NOW TV: Şevkat Yerimdar
– Star TV: Dizi yok

Buna ek olarak, gün içerisinde farklı yayınlar da bulunuyor. 12:00’de “Yeşil Deniz”, 13:45’te “Mehmed: Fetihler Sultanı”, 16:55’te “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2” adlı yabancı sinema, 19:00’da Ana Haber bülteni ve 20:00’de “Creed: Efsanenin Doğuşu” adlı serinin bir diğer filmi izleyicilerle buluşacak. Gece saat 01:15’te tekrar “Mehmed: Fetihler Sultanı” gösterimde olacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Haberler

Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.