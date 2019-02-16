Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaklığı ile kurulan Cumhur İttifakı'nın seçim genelgesi açıklandı.

AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin ortaklığı ile kurulan Cumhur İttifakı’nın seçim genelgesi, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

9 maddeden oluşan genelgeye göre, hiçbir siyasi partinin simgesi, logosu diğer partinin seçim ofisinde kullanılmayacak.

Seçim ofislerinde büyükşehir belediye başkan adayı ve ilçe belediye başkan adayının birlikte çekilmiş fotoğrafı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin birlikte çekilmiş fotoğrafları kullanılacak.

İttifakın olmadığı yerlerde her parti kurumsal kararlarına göre hareket edecek.

Her siyasi parti aday çıkardığı ilçelerin seçim bürolarında, ilçe adayı ve büyükşehir belediye başkan adayının ortak resimlerini kullanacak. Ortak aday gösterilmeyen yerlerde araç giydirmesi olmayacak ve her siyasi parti sadece kendi adayı için araç giydirmesi yapacak.

AK Parti ve MHP’nin ortak Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturulmayacak, ancak bu merkezler ortak program yapabilecek.

Cumhur İttifakı için özel bir logo kullanılmayacak.

NTV