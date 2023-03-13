Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimlere dair konuştu ve ittifakta genişleme olup olmayacağı hakkında bilgi verdi.

İşte Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları: Cumhur İttifakı’nın büyümesi için temaslar devam ediyor. Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içindeyken, burada yegane gündem deprem yaralarının sarılması yönünde…

HÜDAPAR’ın cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyecekleri yönündeki açıklamalarından dolayı teşekkür ediyoruz.

Yeniden Refah Partisi değerlendirmeleri sonrası bu hafta yanıt verecek.

İttifak yapıldığı zaman siyasi partiler tek bir kimliğe dönüşmüyor. Burada ittifakımızın ilkeler açıklaması olacak. Bu da tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak.

Demokrasilerde en temel kırmızı çizgi terör örgütüdür.

PKK’yı lanetlemeyen, hatta destekleyen bir partinin açıkça Kılıçdaroğlu’na desteği söz konusu. Bu konuya izah getirmeyenler Cumhur İttifakı’nda çelişki var mı yok mu onu sorguluyor.

Biz ilkelerimiz net bir şekilde söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Bize destek açıklayacak partilerin de kendi programları var.