Cumhur ittifakı mitingine ilgi büyük

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek mitinge halkın ilgisi büyük oldu.

Ankara’ya bağlı 25 ilçeden 500 bin civarında katılımın beklendiği mitingde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurulan bu dev platforma birlikte çıkacak ve ortak mesaj verecek.

Liderlerin çıkacağı platforma iki partinin seçim sloganı da yazıldı.

“Belediye İşi Gönül İşi” ve “Ankara Ehline Emanet”

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Ankaralı hemşerilerimizin katılımıyla yüz binleri bekliyoruz. Genel başkanların dünyaya vereceği mesajlara ortak olacağız. Tek Türk bayrağı olacak” dedi.

TRT