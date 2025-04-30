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Cumhur İttifakı Terörü Ortadan Kaldırmalı

ERDOĞAN’DAN TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin başlaması için Cumhur İttifakı’nın güçlü ve kararlı bir irade sergilediğini belirtti. Erdoğan, “Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir” diyerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurguladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE MESAJ

Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları, terörle mücadelede kararlılığın süreceğini ve bu konuda atılacak adımların önemini ortaya koyuyor. Erdoğan, terör örgütünün mevcut durumunun dikkate alınması gerektiğini ve bu süreçte gereken adımların atılacağını ifade etti.

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