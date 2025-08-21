Cumhur Reyonu Fiyatları Düşürmeye Yardımcı!

YENİ GIDA SEBAHATİ İÇİN CUMHUR REYONU PROJESİ

Yeni düzenlemeye göre, her marketin yüzde 10-15’lik bölümünde Cumhur Reyonu köşesi kurulacak. Bu alanlarda ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanıyor. Marketler, devletin açtığı depolardan mal alarak aracı kesimini ortadan kaldırmış oluyor. Ürün fiyatları tüm illerde sabit kalacak. Gıda enflasyonundaki yüksek seviye nedeniyle fiyat düşürmek için yeni yöntemler gündeme alınıyor. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 27,95 gibi yüksek bir düzeyde seyrettiği için bu durum tüketicilerin alım gücünü zorlayabiliyor. Gıda enflasyonuyla mücadelede etkili bir çözüm olarak Cumhur Reyonu Projesi öne çıkıyor.

CUMHUR REYONU KÖŞESİ AÇILIYOR

Yeni model, Türkiye genelindeki 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha uygun fiyatlı bir alan yaratmayı hedefliyor. Projeye göre, her marketin yüzde 10-15’lik alanında Cumhur Reyonu köşesi açılırken, ürünler yine dışarıdan satın alınmadan doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Fiyatlar genel olarak sabit olacak ve devlet etiketli olarak sunulacak. Ürün satışı market kasalarında yapılacak ve devletin denetim elemanları süreci kontrol edecek. Marketler için sembolik bir işletme kârı sağlanacak.

Proje kapsamında büyükşehirler ve çeşitli bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları da bu depolardan malzeme alacak. Ürünlerin tamamı tek bir merkezi sistem üzerinden dağıtılacak ve aracı zinciri kaldırılacak. Ürünler, maliyetine yakın fiyatlarla satılacak ve gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de bu fiyat düzeyine uyum sağlamak durumunda kalacak. Dar gelirlilerin gıda güvenliği güçlenecekken, yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünlerle halka hizmet edecek. Devlet, piyasada ‘altıncı büyük market’ rolünü üstlenecek.

FİYAT İSTİKRARI İÇİN ÖZEL TEŞVİKLER

Ucuz reyon ürünlerinin daha da uygun olması amacıyla devlet sübvansiyonları verilmesi ve uygulamanın yaygınlaştırılması için şirketlere özel teşviklerin sunulması gerektiği vurgulanıyor. Türkiye’nin dört bir yanında geniş şube ağı bulunan zincir marketlerin projeye dahil edilmesi, vatandaşların sık tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100-150 temel ürünün fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyor. Ülke genelinde tek fiyat uygulaması, eczanelerdeki örneğine benzeyecek şekilde hayata geçirilecek. Modelin uygulanmasıyla birlikte, Türkiye İstatistik Kurumu’nun sepetinde önemli bir yere sahip gıda grubundaki fiyat artışlarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.