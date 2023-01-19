Cumhurbaşkanı: 2023’ü şanla tarihe geçireceğiz

Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni’nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023’ün yapılan yatırımlarla tarihe geçeceğini belirtti.

Erdoğan, yatırımlarla 2023’ün tarihe geçeceğini belirterek, “Ülkemizi yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. Birçok projemizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023’ü tarihe şanla, şerefle, gururla geçireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın sembolü haline getireceğiz” dedi.

Amasya Badal Tüneli açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantı ile katıldı. Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Erdoğan, “Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.” ifadelerini kullandı.

Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir. Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık. Geçmişte kendi krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik. Şimdi küresel krizleri fırsata çevirerek gıptayla bakılan bir ülkeyiz. 2023’ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.

Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km’yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.

ATILIMLARIN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK

Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.

YENİ HEDEFLERLE 2023’Ü TARİHE ŞANLA GEÇİRECEĞİZ

Ülkemizi yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. Birçok projemizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023’ü tarihe şanla, şerefle, gururla geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel düzeyde söz sahibi olmasını sağlamalıyız. Alt yapıda gösterdiğimiz başarıyı bilimde geliştirmedikçe, evlatlarımızı değerlerimizle yoğurarak geliştirmedikçe başarılı olamayız. Cumhuriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın sembolü haline getireceğiz. Bir kez daha tünelimizin bağlantı yollarının bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.