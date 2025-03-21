Cumhurbaşkanı 21 Mart’ı Bayram İlan Edecek

21 MART NEVRUZ’U BAYRAM OLARAK İLAN ETME TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “21 Mart’ı Baharın ve Kardeşliğin Bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak Parlamento’ya sunmaya hazırım” diye belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü programına katıldı. Öncelikle dışarıdaki kalabalıkla selamlaştıktan sonra alana geçerek Nevruz ateşini yaktı. Ateşin üzerinden atlayan Cumhurbaşkanı, ardından programın gerçekleşeceği salona geçti ve burada 21 Mart’ın bayram olarak ilan edilmesi için teklifini sundu. “Sizin bu heyecanınızı görünce Binali Bey ile de bir istişarede bulunduk, burada bir kamuoyu yoklaması yapsak, 21 Mart’ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı hep birlikte bu adımı atma amacında” dedi.

RAMAZAN VE NEVRUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalplerimizde ince bir sızı ve hüzünle uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum” dedi ve Ramazan’ın iyilik, güzellik, vahdet ve uhuvvete açılan ilahi bir kapı olduğuna vurgu yaptı. Leyle-i Kadr gecesinde Kur’an-ı Kerim’in indiğini belirten Erdoğan, “Rabbimden bizleri Ramazan’a kavuşturduğu gibi Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’na da sağlıkla, huzurla eriştirmesini niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

GAZZE’DEKİ İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Erdoğan, Gazze’deki katliamlara da dikkat çekerek, “Coğrafyamızın farklı yerlerinde devam eden çatışma, zulüm ve katliamlar Ramazan’ın atmosferine gölge düşürüyor. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ramazan Bayramı öncesinde yardımlarımızı arttırdık ve ateşkesin yeniden tesis edilmesi için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık” dedi. Erdoğan, “Şımardıkça daha pervasız hale gelen bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz” diyerek kararlılığını vurguladı.

NEVRUZ’UN KÜLTÜREL ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nevruz’un belli bir etnik grubun bayramı olmadığını ve tüm milletlerin kutlayabileceği bir değer taşıdığını söyledi. “Nevruz, yani yeni gün bizim hem tarihimizde hem de kültürümüzde önemli bir yer tutar” diyen Erdoğan, “21 Mart sadece bu yıl değil, asırlardır kardeşlerimizle birlikte baharın güzelliklerini yaşıyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca Türk dünyası olarak, Nevruz’un ortaklaşa kutlanması gerektiğine inanıyor ve bunun önemini vurguladı.

BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRMEK

Mayıs ayında Macaristan’da yapılacak zirvede Nevruz Bayramı’nın Türk dünyasının ortak anma ve kutlama günü olarak kutlanmasını teklif edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böylece birliğimize, beraberliğimize ve dayanışmamıza hizmet edecektir” şeklinde konuştuklarından söz etti. Türk dünyasının iş birliğinin kökleşmesinin barış rüzgarlarını güçlendireceğini vurguladı. Geçmişteki iş birliklerinin altını çizen Erdoğan, “Dilde, fikirde, işte birlik” mesajını yineleyerek Türk Birliği’nin önemini bir kez daha dile getirdi.