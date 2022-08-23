Cumhurbaşkanı açıkladı! Fiyat belli oldu

Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mısır alım fiyatını duyurdu.

Piyasada denetimlerin sıklaştığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gıdadaki dengesiz fiyat artışlarına karşı kooperatif marketleri devreye soktuk. Dövize ve altına yönelen kredi akışlarının önünü kestik. Çay, fındık, buğday, arpa ve üzüm gibi tarım ürünlerine, üreticilerimizin alın terinin hakkı olan alım fiyatları verdik ve veriyoruz. Bu vesile ile mısır üreticilerimize de bir müjde vermek istiyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hasat dönemi yaklaşan mısır alım fiyatını destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacaktır. Mısır alım fiyatının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.