Cumhurbaşkanı açıkladı! Stajerlere asgari ücret verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stajerlere verilecek ücretin asgari ücret olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularının bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Erdoğan, “Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz” dedi. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı’ndaki stajyer öğrenci sayısının 150 bine çıkartılacağını belirten Cumhurbaşkanı, staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “e-İnsan Programı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Staj Programı için başvuruların başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı, bu program konusunda özel sektöre de çağrıda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Türkiye’nin kalkınmasını sadece yollarda, köprülerde, barajlarda, binalarda aramak eksik bir yaklaşımdır. Asıl büyük kalkınma atılımını, eğitimi öğretimi ile sağlığı ile sporu ile ve diğer tüm unsurları ile insan kaynağımızı geliştirmekte gösterdik.

BARTIN’DAKİ MADEN FACİASI

Bartın’daki Amasra olayında 41 şehidimiz var. Ancak bu 41 şehidimizin dışında bütün oradaki yaralılarımıza anında müdahale ile onları sağlıklarına kavuşturmak; 6 tane de ağır olan ki bir tanesinin şuuru açıktı; hastanede ziyaret ettim. Diğer 5 tanesinin durumu biraz sıkıntılı. İstanbul’daki Çam Sakura Hastanemizde tedavi gören ve yanık durumları ağır olan bu hastalarımız şu an Türkiye’de adeta bir numara konumunda olan profesörlerimiz tarafından tedavileri yapılıyor. Estetikte şu an yine aramızda olan hocalarımız Türkiye’de çok çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyorlar. Nereden nereye geldiğimizi söyleme bakımından bunlar çok önemli.

”GÜNEYDOĞU’DA BELLİ SAATTEN SONRA DIŞARI ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİLDİ”

Terörle mücadeleden sınır emniyetine ve asayişe kadar tüm alanlarda huzuru tesis ederek insanların gece gündüz güven içinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağladık. Hatırlayın; Güneydoğu’da belli saatten sonra dışarı çıkmak mümkün değildi ama şimdi gece saat 12’ye 1’e kadar vatandaşlarımız dışarıda bütün kafelerde, restoranlarda geziyorlar.

”YETENEK YÖNETİM MODELİNİN İNŞASINI HEDEFLİYORUZ”

Atılan her adımla gençlerimizin ve çalışanlarımızın umutlarını güçlendirecek devletimizi ve özel sektörümüzü başarıdan başarıya taşıyacak bir yetenek yönetim modelinin inşasını hedefliyoruz. Kamu personel rejiminin hükümetlerimiz döneminde değiştirmekte en çok zorlandığımız, halende istediğimiz seviyeye getiremediğimiz alan olduğunu itiraf etmek isterim. Ülkemizde kamu diğer hususlarda olduğu gibi insan kaynakları yönetiminde de lokomotiftir, moderndir, belirleyici role sahiptir.

”TÜRKİYE ARTIK YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖREN EVLATLARINI KENDİNE ÇEKEN CAZİBE MERKEZİ OLMUŞTUR”

Üniversite sayımızı 76’dan 208’e çıkardık. Artık ilmin ulaşamadığı yer bırakmadık. Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının kariyer için yurt dışına gittiği değil, yurt dışında eğitim gören evlatlarını kendine çeken cazibe merkezi olmuştur.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı başvurularını bugün itibarıyla açıyoruz. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programımızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkartıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz.

ÖZEL SEKTÖRE ÇAĞRI

Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkanı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir.

”YAZ STAJLARI İÇİN ÖDEDİĞİMİZ RAKAMI 2023’TEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİYORUZ”

Yaz stajları için ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakamı, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz.”