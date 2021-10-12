Cumhurbaşkanı açıkladı: Suriye’de gereken adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de gereken adımları kısa sürede atacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’den Türkiye’ye yönelik terör saldırılarına ilişkin, “Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Gereken adımları atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Artık tahammülümüz kalmadı”

Terör tehditlerini bertaraf etmekte kararlıyız. Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır.