Cumhurbaşkanı açıkladı: Zelenskiy ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tahıl krizini çözmek amacıyla Sayın Putin ile pazar günü görüşeceğiz. Aynı şekilde Sayın Zelenskiy ile de görüşmemiz olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2022’nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Dünyanın 34 farklı ülkesinden ve yurt içinden forumu teşrif eden misafirlerimize güzel İstanbulumuza hoşgeldiniz diyorum. Son iki yıldır salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen TRT World Forum’un bu defa yüz yüze sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Altıncısı tertiplenen forumun küresel çapta insani, sosyal ve diplomatik etkileşim için önemli bir platform haline geldiğini görüyoruz. Her sene ekonomi, siyaset, güvenlik, teknoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarında pek çok yetkin isim bu platformda kıymetli görüşlerini katılımcılarla paylaşma imkanı buluyor. Küresel nabzı isabetle yansıtan temalar çerçevesinde yapılan fikir teatileri insanlığın karşılaştığı meselelerin çözümüne katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz

Burada yapılan tartışmalar iletişim sektöründe faaliyet gösterenler yanında, ülkeyi yönetme sorumluluğu taşıyan biz siyasetçiler için de gerçekten ufuk açıcı oluyor. Ülkemiz, bölgemiz ve tüm dünya için önemli kazanımlar sağlayan TRT World Forum’un başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıdığına inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl krizini çözmek için Putin ile görüşeceğiz

‘TRT sessiz yığınların gür sesi misyonunu başarıyla sürdürüyor’

Ülkemiz içinden ve dışından gelerek birikimleri ile forumun içeriğini zenginleştiren tüm bilim, medya, siyaset insanlarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. TRT yönetimini ve bu güzel programa destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyor, forumun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

TRT hem yayınların ve yapımların hem de bu tür platformları vasıtasıyla uluslararası iletişim mecralarında kalıcı izler bırakan milli yayıncılık kuruluşumuzdur. Önce insan ilkesinden hareketle gerçekleştirdiği projelerle yok sayılanları görünür kılan TRT sessiz yığınların gür sesi misyonunu başarıyla yerine getirmektedir. Yerleşik kalıplara meydan okuma, doğru bilgiyi dünyaya ulaştırma ve uluslararası yayıncılıkta belli grupların tekelini kırma hedefleri ile TRT aynı zamanda egemen medya düzenine karşı da bir alternatif sunmaktadır.