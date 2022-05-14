Cumhurbaşkanı açılışta konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deniz üzerinde inşa edilen beş havalimanından ikisinin ülkemizde olduğunu belirtti.

Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu havalimanının sıradan bir yatırım olmadığını belirterek ”Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nın açılış töreninde konuşuyor.

Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanı olma özelliğini taşıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanı. Bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinden inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Rize-Artvin ile birlikte ikisi ülkemizdedir. Ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık.”

5 yılda yaklaşık 4,4 milyar liralık yatırımla tamamlandı. Bu eser hava yolu ulaşımında alınan mesafenin sembolü.”