Cumhurbaşkanı, Amerikalı senatör ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri’nden Senatör Coons ile görüştü.
Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’li Senatör Coons’la görüştü.
Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurulu çerçevesinde ABD’nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’li Senatör Chris Coons ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 77’inci Genel Kurulu çerçevesinde ABDnin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile görüştü.