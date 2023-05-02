Cumhurbaşkanı: Bunların derdi Türkiye’yi çukura itmektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nun önünde düzenlenen mitinginde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Biz sizleri çok seviyoruz. Sizlere olan aşkımız farklı, çok seviyoruz sizleri. Bu yolda bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne muhteşem bir katılım. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Gece gündüz çalıştık. Sağolsun Antalya da girdiğimiz her mücadelede attığımız her adımda yanımızda yer aldı, bize destek oldu. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için hazırladığımız şu günlerde bir kez daha Antalya’nın desteğine talip olmak için sizlerleyiz.

Antalya turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek için gece gündüz çalıştılar. Ülkemizin ve dünyanın neresinden gelirse gelsin huzur arayan herkese kucağını açar. Antalya ayrımcılığın hiçbir çeşidie itibar etmez. Mesele ükenin geleceği olduğunda da kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Bunun için Antalya’yı ayrı bir seviyoruz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle birlikte güçlendirdiysek inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da beraber inşa edeceğiz. Biz eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye’yi daha ileriye götürmek için çalışıyoruz. Şu an karşımızda 100 bini aşkın Antalyalı var.

“BUNLARIN DERDİ TÜRKİYE’Yİ YARIM ASIR KENDİNE GELEMEYECEK BİR ÇUKUR İTMEKTİR”

Birileri ülkenin birikimlerini önce 6’lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi sonra ortaklardan biri yerinden kalkıp otururken, masanın altındaki HDP de yerini aldı. 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayını 9’a çıkardılar. Ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ de seslerini yükseltti. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C’sini, tefecileri, simsarları, istihbarat aygıtlarını saymıyorum.

Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma diğer partilerin hassasiyetini umursamıyor. Ne diyordu bay bay Kemal ‘Tıpış tıpış oy vereceksin’ diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye’yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle yarım asır kendine gelemeyecek bir çukura itmektir.