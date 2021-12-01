Cumhurbaşkanı: Asgari ücrete çok büyük bir artış olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili beklenen açıklamayı yaparak, çalışanlara müjdeli haberi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, “Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız” dedi.

Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, “Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret pazarlığı başlıyor

Yaklaşık 8 milyon çalışanın merakla beklediği asgari ücret için ilk toplantı bugün yapılıyor. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün yapıyor.