Cumhurbaşkanı: Asgari ücreti yarın açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretin yarın açıklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle

inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’i tebrik etti, dost ve kardeş ülke Katar’ı bu organizasyonda gösterdiği başarılı ev sahipliği için kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah Milli Takımımızın bu kupayı ülkemize getirdiği günleri de görmeyi ümit ediyoruz. Nice ‘olmaz’ denilenleri başaran Türkiye’nin, bir gün bu hayali de gerçeğe dönüştüreceğine yürekten inanıyorum.” diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda geçen hafta cuma günü kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 21 Ekim’deki sunuşuyla başlayan bütçe müzakerelerinin, komisyonlarda 36 gün, Genel Kurulda 12 gün boyunca devam ettiğini anımsattı.

Erdoğan, bu süreçte söz alan 262 milletvekilinin, değerlendirmeleriyle bütçe görüşmelerinde bilfiil yer aldığını, yaklaşık 4,4 trilyon lira gideri ve 3,8 trilyon lira geliri olan bir bütçeyi ülkeye kazandırdıklarını ifade etti.

AK Parti hükümetlerinin 20 ve Cumhuriyet’in 100. yılı bütçesinin ilk hazırlık aşamasından kanunlaşmasına kadar geçen sürede emeği, katkısı olanları tebrik eden Erdoğan, Genel Kurulda 12 gün boyunca süren oturumlarda birkaç tatsız görüntü dışında demokratik olgunlukla müzakereleri yürüterek sonuçlanmasını sağlayan her bir milletvekiline teşekkür etti.

“Kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiği…”

Her zaman olduğu gibi, bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak hazırladıklarını ve öyle de uygulayacaklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vizyon, program ve proje yoksunu muhalefet partileri, bu bütçe görüşmeleri boyunca da kifayetsizliklerini göstermeye devam etmiştir. Nitekim bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda, Cumhuriyetimizin 100 yıllık serencamının muhasebesini yapan bir akıl göremiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin takdirini yaparak daha fazlasına talip olan bir irade göremiyoruz. Bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında, ülkemizin önündeki fırsatları ve tehditleri değerlendiren bir analiz göremiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına dair bir vizyon da göremiyoruz. Bunların yerine cevabı defalarca verilmiş yalanları, iftiraları, çarpıtmaları temcit pilavı gibi tekrarlayan, ellerine tutuşturulmuş notları sorgulamadan okuyan bir zihniyetin hesaplarına ve hezeyanlarına hep beraber tekrar şahit olduk. Sadece bu tablo bile, kimlerin ülkenin ve milletin derdiyle dertlendiğini, kimlerin başka gündemlerin peşinde sürüklendiğini ispata yeterlidir. Bizim ise milletimize sözümüz bakidir.”

“Evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde anaokulundan liseye kadar her seviyede 351 bin yeni derslik yaptıklarını, 750 bin öğretmen atadıklarını, 131 yeni üniversiteyi faaliyete geçirdiklerini anlatarak, “Yükseköğrenim yurt yatak kapasitesini 850 bine yükselttik. Önümüzdeki dönemde her seviyede eğitimin kalitesini daha artıracak, evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Sağlıkta kapsamlı ve etkin reformla her bir insanı kucaklayan sistem kurduklarına işaret eden Erdoğan, “Şehir hastaneleri ve diğer yatırımlarla ülkemizi dünyanın en iyi sağlık altyapısına kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde ülkemizi, bölgesinin ve dünyanın sağlık merkezi yapacak, hizmet kalitesini daha da yukarıya çekecek yatırımlara devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Erdoğan, adalette, temel kanunların yenilenmesinden hakim ve savcı sayısının artırılmasına, demokratik reformlardan verilen hizmetlerin kolaylaştırılmasını sağlayan düzenlemelere kadar pek çok adım attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki dönemde milletimizin hukuk sistemine olan güvenini daha da güçlendirerek, devlet ve toplum hayatının üzerine bina edildiği adaleti, daha da yücelteceğiz. Güvenlikte ordumuzu, emniyetimizi, jandarmamızı, istihbaratımızı, insan gücünden teknolojiye kadar her alanda güçlendirerek ülkemizi terör örgütlerinden ve suç çetelerinden arındırdık. Önümüzdeki dönemde ülkemizin güvenlik altyapısını, bölgesel ve küresel tehditlere karşı daha etkin şekilde korunmamızı sağlayacak donanıma kavuşturmayı sürdüreceğiz. Sosyal hizmetlerde yaşlısından engellisine, çocuğundan kadınına, şehit yakını ve gaziden garip gurebaya kadar yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında yer aldık, kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sistem kurduk. Önümüzdeki dönemde değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre daha fazla vatandaşımızı sosyal destek şemsiyemizin altına alacağız.”

“Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 739 kilometreye çıkardık”

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 29 bin kilometreye, otoyol uzunluğunu 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye, tünel uzunluğunu 50 kilometreden 665 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 739 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Türkiye’yi ilk defa hızlı tren hatlarıyla tanıştırdıklarını, şehirleri raylı sistemlerle ördüklerini, dünya çapında dev projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde bu altyapıyı ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine daha çok katkı verecek şekilde geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Enerjide dışa bağımlılık bitene kadar çalışacağız”

Enerjide kurulu gücü 3 katından fazla artırarak 103 bin megavatın üzerine çıkardıklarını belirten Erdoğan, yerli ve yenilenebilir enerji kurulu gücünü hızla geliştirerek yüzde 65 seviyesine yükselttiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Avrupa şu anda doğal gazda felaketler yaşıyor. Doğal gazı 81 il dahil 685 yerleşim yerimize yaygınlaştırdık. Önümüzdeki dönemde Karadeniz doğal gazını, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesini vatandaşlarımızın hizmetine sunacak, yeni keşifler ve yatırımlarla enerjide dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırana kadar çalışacağız. Sanayide verdiğimiz destekler ve yaptığımız altyapı yatırımlarıyla sadece organize sanayi bölgelerimizdeki işletme sayısını 11 bin seviyesinden 56 bine, buralardaki istihdamı 415 binden 2,3 milyona çıkardık. Savunma sektörü başta olmak üzere pek çok alanda dünya çapında rekabet gücü kazandık. Önümüzdeki dönemde üretimi ve ihracatı teşvik ederek, sanayimizi orta ve yüksek teknoloji ağırlıklı bir yapıyla daha da güçlendireceğiz.”

Şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin konutu altyapısı, çevre düzenlemesi, sosyal tesisleriyle milletin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, millet bahçeleriyle şehirlere yeni hayat alanları kazandırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, atık su arıtma ve katı atık düzenleme tesisleriyle çevreyi koruduklarını, iklim değişikliği ile mücadeleyi başlattıklarını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde 500 bin konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri kampanyamızla, milyonlarca insanımızı ev ve işyeri sahibi yapmayı, iklim değişikliğine karşı ülkemizi hazırlamayı sürdüreceğiz.” dedi.

“Çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz”

Tarımda milli hasılayı 37 milyar liradan yaklaşık 677 milyar liraya çıkardıklarını, 716 yeni baraj, 615 yeni hidroelektrik santrali, 299 yeni içme suyu tesisi, 1614 yeni sulama tesisi inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Arazi toplulaştırmayla verimi artırdık. Önümüzdeki dönemde yeni yöntemlerle tarım üretimini artırmaya, çiftçilerimizi her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Daha makro ekonomideki, turizmdeki, ihracattaki, tarihi ve tabii değerlerimizi korumadaki, sosyal güvenlikteki, esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemedeki, spordaki, gençlikteki, dış politikadaki, sayısız alanlardaki başarılarımız saymıyorum bile.

2023 hedeflerimizle cumhuriyetimizin ilk 100 yılında yapılanları, üçe, beşe, ona katlayan eser ve hizmetleri ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla da cumhuriyetimizin yeni yüzyılında dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına girme hedefiyle çok daha büyük başarıları milletimizin emrine sunmakta kararlıyız. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasın, demokrasi ve kalkınma altyapımızı tüm unsurlarıyla tamamlayarak, Türkiye’yi küresel düzeyde güç ve iddia sahibi bir ülke haline getirmek olduğuna yürekten inanıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete söyledikleri sözün de verdikleri taahhüdün de gençlere aşılamaya çalıştıkları özgüven ve umudun da bu olduğunu dile getirerek, “Varsın birileri kendi içlerindeki kavgayı, itişmeyi kakışmayı, hırsı, rekabeti sürekli bize saldırarak örtmeye, gizlemeye, saklamaya çalışsın. Milletimiz o engin ferasetiyle herkesi hakkın ve hakkaniyetin tartısına çıkarmayı, oradaki okkasına göre davranmayı gayet iyi bilir. Bu ülkeyi tek parti faşizmine, vesayetin cenderesine, darbecilerin nobranlığına, terör örgütlerinin vahşetine, emperyalistlerin senaryolarına bırakmayan milletimize olan güvenimiz tamdır.” ifadelerini kullandı.

Allah’tan başkasına boyun eğmediklerini, milletten başkasına ram olmadıklarını, milli iradenin üzerinde güç tanımadıklarını, “insan için ancak çalıştığı kadarı vardır” emri ilahisinden başka rehber edinmediklerini, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturundan şaşmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Mazlumların ve mağdurların duasından daha etkili bir destek aramadık, özgürlük ve hak mücadelesinden öte gaye taşımadık, eser ve hizmet yarışından asla kopmadık, hep geleceğe dönük olarak yolumuzda kararlılıkla ilerledik. İnşallah 2023’te milletimizin desteğini bir kez daha alarak 20 yılda attığımız temellerin üzerinde evlatlarımıza layık büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını önemli ölçüde tamamlayacağız.” diye konuştu.

“Buna var mıyız?” diye soran Erdoğan, partililerden “Varız” cevabını alınca “Öyleyse durmak yok, yola devam.” dedi.

Toplumların önüne ancak asırda hatta birkaç asırda bir gelecek bu fırsatı değerlendirerek, millete Türkiye Yüzyılını armağan etmek için var güçleriyle çalışacaklarını, mücadele edeceklerini belirten Erdoğan, “Milli iradenin Meclis’teki temsilcileri olarak sizler de bu büyük zafere yapacağınız katkıyla, isimlerinizi tarihe yazdıracaksınız. Asıl olan budur, gerisi lafügüzaftır.” ifadelerini kullandı.

“Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz”

Erdoğan, 2023 yılı bütçe çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir aydır AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nı gerçekleştiremedikleri için değerlendirilmesi gereken çok fazla gündem konusunun biriktiğini söyledi.

Salondaki partililerin “Recep Tayyip Erdoğan” diyerek tezahüratta bulunması üzerine Erdoğan, “Maşallah baya özlemişsiniz, özleyenleriniz çok olsun.” dedi.

Verimli bir şekilde süren şehir ziyaretlerinde gördükleri coşku ve muhabbet iklimine sağladıkları katkılar için partililere teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

“Küresel krizlerin ülkemize olan yansımaları nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların yavaş yavaş hafiflediğini görüyoruz. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünya kriz dalgaları ile boğuşurken biz ısrarla Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme noktasındaki hedeflerimize elhamdülillah ulaştık, ulaşıyoruz. Bu kararımızın ne kadar doğru olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Ekonomi programındaki tercihimiz sebebiyle bizi kıyasıya eleştirenler bile artık söylemlerini değiştirmeye, yumuşatmaya hatta kimileri hakkımızı teslim etmeye başladı.”

“Asgari ücret konusunu yarın açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız”

Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın, asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz.

Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda meclise bir anayasa teklifi sunduk. CHP’nin gündeme getirdiği başörtüsüyle ilgili teklifi Türkiye bu temel hak konusunda bir daha benzer tartışmaların içine düşmesin diye anayasa hükmü hale dönüştürdü. Ayrıca bu teklife aile yapımızı küresel sapkın akımların saldırılarından korumaya yönelik bir madde de ekledik. Küçük yaşta evlendirildiği iddia edilen bir evladımızın trajedisi üzerinden milletimizin inancına saldıranların aile kurumunun korunması hususundaki samimiyetini bu vesileyle tartma imkanı bulacağız. Anayasa teklifimizin komisyon ve genel kurul aşamalarındaki tartışmalar tüm partilerin demokrasi hak ve özgürlükler konusundaki samimiyetini gösteren bir turnusol kağıdı işlevini görecektir.

Küresel krizleri fırsata dönüştürme yolunda önemli mesafe kat ettiğimiz 2022’nin bu yönünü güçlendirmek için sürekli yeni paketler devreye alıyoruz. Son olarak Hazine’nin 200 milyar liralık kefaletiyle işletmelerimiz için 250 milyar liralık yeni bir finansman paketinin müjdesini önceki gün kamuoyuyla paylaşmıştık. Kamu bankalarımızla bu gelişmeyi fiiliyata geçirerek kendi öncelikli sorumluluk alanları çerçevesinde esnaflarımızı, sanatkarlarımızı, KOBİ’lerimizi, çiftçilerimizi desteklemeyi sürdürüyoruz. Yaklaşık 600 bin çiftçimizin kullandığı 56 milyar liralık kredinin faizinin tamamı devlet tarafından ödenmektedir.

“2023’te 25 ayrı savunma sanayi projemizi fiilen uygulamaya alacağız”

Türkiye yıl sonu itibarıyla ben inanıyorum ki yüzde 4-5 gibi bir büyümeyle bu yılı kapatacak.

Bankadan devletin fedakarlığıyla aldığı ucuz maliyetli krediyi amacı dışında kullananların verdikleri zararı yanlarına kar bırakmayız.

Savunma sanayinde her gün yeni bir projenin haberini alıyoruz. İlk insansız savaş uçağımız KIZILELMA, 5 saat havada kalarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Biz bu projelerde mesafe kat ettikçe içeride ve dışarıda birilerinin rahatsızlığı artıyor.

Hiç şüphesiz 2023 savunma sanayii projelerimiz bakımından çok bereketli bir yıl olacak. Teker teker sayması uzun vakit alacağı için sadece 2023’te her biri ayrı öneme sahip 25 ayrı savunma sanayi projemizi fiilen uygulamaya alacağımızı söylemekle yetineyim.