Cumhurbaşkanı Babalar Günü’nü Kutladı

ERDOĞAN’DAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajla Babalar Günü’nü kutladı. Erdoğan, mesajında “Ömrü boyunca ailesi ve evlatları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm imkanlarını sevdiklerine adayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Ayrıca, Erdoğan “Başta aziz şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme irtihal etmiş tüm babaları ve büyüklerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadeleriyle, vefat eden babaları ve büyükleri anmayı da ihmal etmedi. Babalar Günü vesilesiyle böyle bir mesaj yayımlanması, toplumda bu özel günün önemini vurguluyor.