Cumhurbaşkanı Barış Sürecine Destek Veriyor

ALASKA GÖRÜŞMELERİNİN ETKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alaska’da gerçekleştirilen görüşmelerin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi çabalarına yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz” şeklinde belirtti.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında ayrıca ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmelerin önemine değinerek, Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, bu tür görüşmelerin kalıcı barış için kritik bir adım olduğunu vurguladı.