Cumhurbaşkanı Bartın’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 işçinin öldüğü maden facianın yaşandığı Bartın’a gidiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle Diyarbakır programını iptal etti. Erdoğan, Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Erdoğan’ın, patlamayla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip ettiği belirtildi.

“Tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

“Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir. Ben de yarınki (Cumartesi) Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim.

“Sağlık ekiplerimiz seferber”

Bölgedeki tüm sağlık ekiplerimiz, hastanelerimiz yaralı kardeşlerimiz için seferber edilmiştir. Mevcut tesislere ilave olarak Sağlık Bakanlığımız bölgede bir acil müdahale ünitesi kurmuştur. İhtiyaç halinde yaralılarımızı sevk amacıyla ambulans uçaklarımız hazırdır.

“3 savcımız görevlendirilmiştir”

Patlamayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış, 3 savcımız görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla devam etmektedir.

Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir.

Temennimiz can kaybının daha fazla artmaması, madencilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır ve tüm çabalarımız bu yöndedir.”