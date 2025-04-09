Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan Kimdir?

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÖKSEL AŞAN’IN KİMLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla gerçekleştirilen atamalara dair kararlar Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu atamalar arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atanan Göksel Aşan dikkat çekiyor. 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Aşan, lisans eğitimini 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü’nde tamamladı. Sonrasında 1991 yılında yine aynı bölümde yüksek lisans eğitimini bitirdi.

Doktora eğitimine 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında devam eden Göksel Aşan, 1998 yılında doktora derecesini elde etti. Bunu takiben İstanbul Üniversitesi’nde 1988-1998 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev almaya başlayan Aşan, 2008 yılında Doçent unvanını aldı. 2017 yılında ise Profesör unvanını kazandı.

Uzun yıllar boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çeşitli pozisyonlarda bulunan Aşan, Temmuz 2018 itibarıyla İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı. Son olarak, 10 Nisan Resmi Gazete atama kararıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevine başladı.