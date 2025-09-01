Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan 66. madde önerisi

ANAYASA’DA DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa’nın 66. maddesinde yer alan ‘Türk’ ifadesinin değiştirilebileceğine dair açıklamalarda bulundu. Uçum, “Türk vatandaşlığı tanımının bir hukuki bağ olarak anayasada çok daha vurgulu yapılması, ‘Etnik kimliğine ve dini aidiyetine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne hukuken bağlı olan herkes Türk vatandaşıdır’ şeklinde bir hüküm konulması söz konusu olabilir” diye belirtti. Bu açıklama, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısıyla başlayan yeni çözüm sürecinin değerlendirilmesi sırasında geldi. Uçum, bu sürecin “çözüm süreci” değil, “geçiş süreci” olduğunu belirtti.

GEÇİŞ SÜRECİ TANIMLAMASI

Uçum, önceki süreçle mevcut arasında terörle mücadeledeki aktif ve destek unsurlarına yönelik eylemlerin kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir. Uçum, “Yani bu sürecin adı, öncekine benzer şekilde bir ‘çözüm süreci’ değil; bir ‘geçiş süreci’dir. Terörsüz Türkiye”ye geçişe ilişkin bir devlet inisiyatifi ortaya kondu ve bir devlet politikası olarak bu geçiş süreci yönetiliyor” şeklinde konuştu. Geçiş sürecinin ön koşulları arasında terör örgütünün feshi ve silah bırakma kararının alındığını ifade eden Uçum, bu kararla birlikte sürecin somut olarak başladığını söyledi.

ANAYASAL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Uçum, süreç içinde anayasal ya da yapısal bir değişikliğin olup olmayacağına dair soruya, “Ret ve inkâr politikalarının bitirildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimlerinde Kürtler; kimliklerinin tanınması, anadilleri önündeki yasakların kaldırılması, akademik ve kültürel haklar, bölgesel kalkınma, ekonomik refah ve sosyal adalet imkânlarına kavuştu” cevabını verdi. Ayrıca, Türk vatandaşlığı tanımı ve Türkçe’nin resmi dil olması konularını da ele alarak, bu konuların toplumsal bir tartışma şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

66. MADDE ÜZERİNDEKİ TARTIŞMALAR

Anayasa’nın 66. maddesine ilişkin tartışmalar, sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 2023 seçimleri öncesinde DEVA Partisi’nin bu maddenin değiştirilmesi yönündeki önerisi, tartışmaları daha da alevlendirmişti. MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, TBMM grup toplantısında, “Devanın başkanının Türklüğün nesi ve neresi rahatsız etmektedir” diyerek bu konuya sert bir dille eleştiride bulundu. Anayasa’nın 66. maddesi ise açık bir şekilde, “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” ifadesini içermektedir.