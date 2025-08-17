Cumhurbaşkanı Başsağlığı Mesajı Yayımladı

DEPREMİN ACISI HALA YÜREĞİMİZDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar için bir taziye mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

OLANLARI UNUTMUYORUZ

Erdoğan, bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diledi ve “Ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” şeklinde bir mesaj iletti.