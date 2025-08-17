Haberler

Cumhurbaşkanı Başsağlığı Mesajı Yayımladı

DEPREMİN ACISI HALA YÜREĞİMİZDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar için bir taziye mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “26 yıl önce, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde vefat eden vatandaşlarımızın acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz” ifadelerini kullandı.

OLANLARI UNUTMUYORUZ

Erdoğan, bu büyük acının yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diledi ve “Ailelerine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum” şeklinde bir mesaj iletti.

Rica Apriyanti Evlendi, Eyüp Aslan

Endonezya'dan Trabzon'a gelen Rica Apriyanti, Eyüp Aslan ile lojistik sektöründe evlilik gerçekleştirdi. Nikah töreninde ailelerin katılımıyla duygusal anlar yaşandı.
Kayseri’de “Gazze İçin Kermes” Düzenlendi

Kayseri'de gerçekleşen 'Gazze İçin Dayanışma Kermesi' kadınların hazırladığı yiyecekler ve hediyeliklerin satışına ev sahipliği yaptı. Elde edilen gelir, Gazze halkına ulaştırılacak.

