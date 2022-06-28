Cumhurbaşkanı: Biden ile görüştüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya hareketi öncesi yaptığı açıklamasında ABD Başkanı Biden ile görüştüğünü açıkladı.

Erdoğan, ”İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacaklarsa Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. Kuru laf istemiyoruz netice istiyoruz” dedi. Bu sabah ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştüğünü de belirten Erdoğan, zirvede Biden ile bir araya gelebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere gideceği İspanya’nın başkenti Madrid’e hareketinden önce basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

”Zirve oturumlarında Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını ele alacağız. İsveç ve Finlandiya NATO’ya üye olacaklarsa Türkiye’nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. (Türkiye-NATO-Finlandiya-İsveç) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz.

”BIDEN İLE GÖRÜŞME YAPTIK, ZİRVEDE BİR ARAYA GELEBİRİLİZ”

Türkiye rastgele NATO’ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de ‘olabilir’ dedik. F-16 meselesi hala masada, orada da bir oyalama taktiği gidiyor.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS’E TEPKİ

Yunanistan Başbakanı davetlimdi. Bundan böyle artık biz görüşmelerimizi birebir yapalım aramıza üçüncü kişileri sokmayalım diye mutabık kaldık. Aradan 2-3 hafta geçti ABD’ye gitti senatodaki konuşmasında Türkiye’ye saldırdı. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Türkiye’ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Bu duruşu göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir. Zirvede olası ikili bir görüşmeyi (Yunanistan Başbakanı) Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Yunanistan ile olması gereken Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı kaldırdık. Bitti o iş. Kalkıp da Miçotakis’in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş. Kendilerine çeki düzen vermeleri halinde onu planlar yol haritasını çizeriz.”