Cumhurbaşkanı bölgeye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıkıcı depremin yaşandığı Kahramanmaraş’a ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gitti.
Esenboğa Havalimanından uçakla Kahramanmaraş’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan’ın, Kahramanmaraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık’a gitmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, daha sonra Hatay’da da inceleme yapması planlanıyor.