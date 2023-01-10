Cumhurbaşkanı: Bu millete hiç kimse diz çöktüremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafla ilgili açıklama yaptı ve 15 Temmuz’da halkın verdiği mücadeleye değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle; Dünyanın her yerinde esnaf vardır. Ama ülkemizin esnafı başkadır.

Yaşanan her kargaşa döneminde sağ salim çıkabilmemizi kısa sürede toparlanıp ayağa kalkabilmemizi esnafımızın dirayetine borçluyuz. Bunun son örneğini 15 Temmuz’da gördük. Darbeci hainlere direnirken ölen vatandaşlarımızın bir kısmı esnaflarımızdı. Bizim esnafımız ölüm kusan silahlara meydan okudu. Sivil şehit ve gazilerimizden ilk sırayı da esnaflarımız alır.

Hayatının bir döneminde esnaflık yapmış kardeşiniz olarak biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik. Ülkede işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnaflara bakıyoruz. Orada şükür varsa tamam diyoruz.

Esnafımız bu duruşa sahip olduğu sürece ne bu ülkeye, ne bu millete hiç kimse diz çöktüremez.