Cumhurbaşkanı, bugün Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden bugün Türkiye saati ile 18.45’te Madrid’de bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesi, Beyaz Saray’ın günlük açıklanan programında yer aldı.

Görüşme, İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşecek.

Biden’dan NATO konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya’ya tebrik

Erdoğan ile Biden telefonda görüşmüştü

Biden, Madrid’de dörtlü zirvede sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve mutabakatı, “ittifakımızı ve toplu güvenliğimizi güçlendirecek ve zirveye başlamak için harika bir yol” olarak tanımlayarak, Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı anlaşma sağladıkları için tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden, NATO Zirvesi öncesi de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.