Cumhurbaşkanı C: Dokuzuncu

SORUNUN ARKA PLANI

Güven Bana yarışmasında sıkça sorulan sorulardan biri, Kenan Evren’den sonra ve Süleyman Demirel’den önce göreve gelen cumhurbaşkanının Türkiye’nin kaçıncı cumhurbaşkanı olduğudur. Katılımcılar bu soruyu cevaplandırmak için tarih bilgilerini kullanıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİ

Kenan Evren’den sonra göreve gelen cumhurbaşkanı Turgut Özal’dır. Özal, 1989 yılında cumhurbaşkanı olarak görevine başlamış ve bu görevi 1993 yılına kadar sürdürmüştür. Turgut Özal, Kenan Evren ve Süleyman Demirel dönemi arasında yer alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin sekizinci cumhurbaşkanı olarak tarihimize geçmiştir.

Soruya verilen seçeneklerden doğru cevap “C: Sekizinci” olarak belirlenmiştir. Bu bilgi, katılımcıların tarih bilgisi üzerinde düşündürmek için seçilen yararlı bir soru formatıdır.